Napoli, per ora Kvaratskhelia non accetta il rinnovo: se non dà l'ok resterà all'ingaggio attuale

Khvicha Kvaratskhelia è al centro delle discussioni in casa Napoli. Dopo le parole del suo agente, che aveva messo in discussione il suo futuro in azzurro, il club partenopeo ha accelerato per il rinnovo. La proposta gli è stata recapitata ufficialmente in Germania dopo il blitz a Dusseldorf di De Laurentiis e Manna. Il ds ha incontrato il suo agente, Mamuka Jugeli, anche giovedì a Milano. Un nuovo confronto che non è bastato per la fumata bianca.

C'è una sola strada

Ora toccherà al giocatore esporsi: accettare o rifiutare, ma in questo caso restando alle condizioni attuali. Non c'è una terza strada. Non ci sono margini per l'addio. Per il Napoli e per Conte, infatti, Kvaratskhelia è incedibile. L'ha fatto sapere l'allenatore salentino al giocatore, al suo entourage e al mondo intero esprimendosi in maniera chiarissima nella sua conferenza stampa di presentazione.

L'ombra del PSG

Il Paris Saint-Germain si è ormai rassegnato: aveva offerto undici milioni al giocatore e 110 al Napoli. Risposta di De Laurentiis: no, grazie". La proposta del Napoli è di salire dall'attuale ingaggio di 1,8mln a 5 di base più bonus per arrivare oltre i 7 negli anni. Si attende la risposta definitiva di Kvaratskhelia.