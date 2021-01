Napoli, per Zaccagni si prova l'operazione stile Rrahmani: acquistarlo ora per averlo a giugno

vedi letture

Il Napoli è sulle tracce di Mattia Zaccagni, trequartista dell'Hellas Verona e vera e propria rivelazione della prima metà di stagione. La Gazzetta dello Sport fa sapere che la concorrenza non manca, ma l'intenzione del club azzurro sarebbe quella di provare ad acquistarlo adesso per averlo a giugno (in stile Rrahmani). Per ora, comunque, manca l'accordo.