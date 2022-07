Napoli, pochi spiragli per il rinnovo di Mertens: nessun riavvicinamento tra le parti

Dries Mertens ai saluti. Bisogna mettersi l'anima in pace, scrive La Repubblica: l'avventura di 'Ciro' al Napoli è finita. Lo spiraglio che si era aperto nelle ultime ore si è già chiuso, visto che i margini per il riavvicinamento in extremis tra le parti si sono di fatto azzerati. Il futuro dell'attaccante belga sarà altrove.