Napoli, prima la Champions e poi la convocazione: Politano sta conquistando anche Mancini

Nel mirino di Matteo Politano non c'è solo la qualificazione Champions col Napoli. L'esterno classe '93, autore di 12 gol e 5 assist in questa stagione e che nell'ultimo periodo ha sfruttato l'infortunio di Lozano ed il rientro a rilento per alzare ulteriormente il proprio livello, vuole sfruttare il match col Verona per fare ancora la differenza per l'azzurro del Napoli, in modo da conquistare così anche quello della nazionale.

Politano infatti è stato finalmente convocato da Roberto Mancini per la sfida di venerdì 28 maggio contro San Marino alla Sardegna Arena di Cagliari. L'ex Inter è stato inserito tra i 33 i convocati per quello che sarà l’ultimo test prima delle convocazioni ufficiali per l’Europeo (entro la mezzanotte di martedì 1° giugno il Ct dovrà ufficializzare la lista dei 26). Considerando soprattutto la seconda parte di stagione, trascinando il Napoli nella grande rimonta verso i posti Champions, Politano è indubbiamente avanti rispetto ad altri convocati come Bernardeschi o Grifo, da tempo nel giro ma che hanno avuto un rendimento di gran lunga inferiore.