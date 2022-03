Napoli, prima volta senza Di Lorenzo: Malcuit o Zanoli contro l'Atalanta

vedi letture

Per la prima volta il Napoli sarà costretto a rinunciare Giovanni Di Lorenzo, fermato da una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Il terzino aveva giocato tutte le partite dal primo minuto, adesso dovrà stare fermo almeno un mese. Spalletti - come si legge sulle pagine de Il Mattino - ha due soluzioni per la trasferta di Bergamo con l'Atalanta: Il giovane Zanoli, 22 anni il prossimo ottobre, oppure il francese Malcuit, tornato a disposizione nell'ultimo match al Maradona.