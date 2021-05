Napoli, problemi in difesa: Maksimovic positivo al Covid-19, il comunicato

vedi letture

Brutte notizie per il Napoli e per Gennaro Gattuso, che ha perso anche Kalidou Koulibaly per infortunio in mattinata. Nikola Maksimovic è risultato positivo al Coronavirus, di seguito il comunicato: "In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".