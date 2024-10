Napoli, prosegue anche stasera la trattativa con Kvaratskhelia: parti in contatto a Milano

La trattativa fra il Napoli e l'entourage di Khvicha Kvaratskhelia prosegue. Dopo i contatti delle scorse ore fra i dirigenti azzurri, il padre del georgiano e l'agente Mamuka Jugeli, anche in serata si continua a trattare per arrivare alla tanto sospirata fumata bianca.

Le cifre

Il summit andrà avanti fino a questa sera, quando l'agente lascerà Milano, dove sta andando in scena l'incontro: il Napoli fino a questo momento ha messo sul piatto una proposta da 5 milioni di euro come base fissa più bonus a salire negli anni, col limite massimo che è rappresentato dalla cifra di 8 milioni di euro. La richiesta di Kvaratskhelia tramite il suo entourage è invece diversa: 5 milioni di parte fissa a salire, per toccare dopo 3 o 4 anni gli 8-9 milioni di euro netti. C'è poi la questione clausola rescissoria che resta da chiarire: l'entourage di Kvara la vorrebbe da 80 milioni di euro più una commissione sulla eventuale futura rivendita, una sorta di riconoscimento per aver fatto arrivare il giocatore a 9 milioni più bonus nel 2022. Il Napoli da parte sua non vorrebbe inserire alcuna clausola rescissoria, ma se proprio dovesse essere costretto la cifra dovrebbe essere ben superiore, secondo De Laurentiis.

Nella serata di ieri, il georgiano ha così parlato dopo il successo sul Milan: "Ho lavorato per questo ma la cosa importante è la vittoria della squadra. Sono contento e meritavamo di vincere questa sera. Ci credete allo Scudetto? Certo, ci crediamo. Stiamo andando bene, dobbiamo continuare a fare così. Sappiamo che possiamo farlo ancora una volta".