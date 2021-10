Napoli, quale futuro per Mertens? Ultimi mesi di contratto, ma c'è l'opzione per un altro anno

Soltanto uno scampolo di partita con la Fiorentina, ma pur sempre la prima apparizione stagionale per Dries Mertens, appena rientrato dopo l'intervento alla spalla di mezza estate. Ieri l'attaccante del Napoli ha rifilato una doppietta alla Primavera in amichevole, dando segnali di risveglio, candidandosi ad un ruolo più importante nelle prossime partite.

E il futuro?

Intanto, sottolinea il Corriere dello Sport, ci sarà da pensare - anche se più in là - anche alla questione contratto. L'accordo tra 'Ciro' e il Napoli scadrà tra otto mesi. C'è un'opzione per un altro anno, il terzo, e farla scattare dipenderà da un bel po' di fattori. Ma per ora viene dato solo uno sguardo sfuggente a questa situazione: prima Mertens vuole riprendersi il Napoli in campo.