Napoli, quante novità rispetto al Crotone: gli ultimi due dubbi di Gattuso

E' il giorno del recupero di Juventus-Napoli. La sfida infinita che, dopo vari spostamenti, ha visto le due formazioni avere tantissimi alti e bassi, vivere finora due stagioni sulle montagne russe, ma che ora presenta le squadre più o meno nello stesso momento che vivevano nei giorni della mancata disputa. Da un lato una Juventus in difficoltà, ancora alla ricerca di un'identità, e dall'altra gli azzurri di Gattuso che hanno ripreso slancio con gioco, fiducia ed entusiasmo, parallelamente al recupero di tanti elementi mancati nei mesi scorsi per infortunio.

Nonostante l'organico al completo da settimane, Rino Gattuso - tra il rientro dalla squalifica di Koulibaly e diversi acciacchi smaltiti solo negli ultimi giorni - dovrebbe cambiare almeno cinque elementi rispetto alla formazione vista col Crotone. A partire, come detto, dal senegalese al centro della difesa, probabilmente con Manolas (ma non si esclude Rrahmani, recuperato e che rappresenta il primo grande dubbio del tecnico), con Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra preferito a Mario Rui. Altra novità dall'inizio è il ritorno di Demme, nella solita coppia con Fabian, così come Lozano e Zielinski, nel terzetto offensivo con Insigne dietro Mertens. Il secondo grande dubbio di Gattuso è sul portiere: Ospina ieri ha superato una visita di controllo e svolto l'intero allenamento in gruppo, giusto in tempo per insidiare Meret.