Napoli, ritorno al top per Lozano: pronta l'alternanza a destra

Rino Gattuso può tirare un sospiro di sollievo. Per gli azzurri gli impegni con le nazionali si sono chiusi senza particolari danni e con tante note positive: non si sono registrati problemi fisici, alcuni giocatori sono rimasti a riposo nella terza gara - a partire da Insigne e Mertens - ed altri invece hanno potuto ritrovare minutaggio e fiducia dopo le ultime settimane senza un ruolo di primo piano, come nel caso di Eljif Elmas (a segno ieri nella storica vittoria della Macedonia in Germania), Victor Osimhen e Hirving Lozano che hanno ritrovato condizione ed anche la via del gol.

Un modo per Gattuso per avere anche l'intera rosa in condizione in vista della volata Champions. In particolare il tecnico potrà alternare i centravanti - o all'occorrenza utilizzarli insieme - sin dal match col Crotone, in base anche alle caratteristiche degli avversari, ma anche a destra Politano - inamovibile nell'ultimo mese - tornerà ad alternarsi col messicano, il miglior azzurro della stagione per rendimento fino all'infortunio con la Juventus. Col Crotone dovrebbe toccare all'ex Inter, rimasto a Castel Volturno, per poi vedere Lozano pochi giorni dopo nel recupero dello Stadium, ma in linea generale uno dei due potrà tornare a risultare determinante anche dalla panchina a gara in corso. Una delle armi più importanti di Gattuso nei primi mesi della stagione, fino a quando sono subentrati gli infortuni.