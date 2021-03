Napoli, rivoluzione in difesa: si valutano i nomi di Dalot e Senesi

vedi letture

In vista di un possibile ringiovanimento della rosa, il Napoli ha messo gli occhi su due difensori per il prossimo campionato. Il primo è Diogo Dalot, esterno attualmente in prestito al Milan ma di proprietà del Manchester United. Il club azzurro, in caso di mancato riscatto da parte dei rossoneri, sarebbe pronto a investire su di lui puntando a ottenere uno sconto sui 20 milioni di euro di valutazione del cartellino. Piace anche Senesi del Feyenoord: 32 presenze in stagione e valutazione sempre vicina ai 20 milioni, comunque alla portata del Napoli. A riportarlo è Tuttosport.