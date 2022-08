Napoli scatenato, Simeone e Raspadori: doppio jolly per l'attacco di Spalletti

Doppio jolly per il nuovo Napoli di Spalletti: Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si parla di questo possibile doppio colpo per gli azzurri: si sono incrociate le chiacchierate con il Sassuolo, per provare a definire anche il destino di Giacomo Raspadori, tirato per la maglia da De Laurentiis e trattenuto, sempre per la casacca, da Giovanni Carnevali, quasi rassegnato a perdere (ma a peso d’oro) l’enfant prodige allevato amorevolmente in casa.

Simeone più Raspadori, rappresentano il volano per un progetto nuovo, tecnicamente e (pure) anagraficamente, al quale coprire poi le spalle: perché Keylor Navas, a Parigi, resta la prima scelta per ripartire (non solo) dal basso.