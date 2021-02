Napoli, scatta l'allerta Petagna: oggi l'esame decisivo dopo l'affaticamento di ieri

vedi letture

Il Napoli continua ad avere diversi giocatori infortunati e dopo il ko di Lozano, oggi verrà esaminato anche il potenziale stop di Petagna. Il calciatore, che ieri ha accusato un affaticamento in allenamento, oggi effettuerà degli esami strumentali per capire l'entità del problema e per capire se potrà tornare utile in tempi brevi alla causa di Gattuso in vista dei prossimi due incontri con Granada e Atalanta. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.