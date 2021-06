Napoli, scomparsi i soldi versati al Lille per Osimhen. Nel mirino l'ex presidente Lopez

Possibile caso in vista in casa Napoli, con gli azzurri come parte estranea ai fatti, per il trasferimento della scorsa estate di Viktor Osimhen dal Lille. Secondo quanto riportato da L'Equipe, la giustizia francese avrebbe messo sotto la lente d'ingrandimento il passaggio dell'attaccante nigeriano dal club francese a quello di De Laurentiis. I partenopei hanno infatti versato 81,3 milioni di euro nelle casse dei transalpini ma solo 10 di questi sono pervenuti alla società. Questo dato ha messo in allarme la giustizia francese, che sta studiando i documenti e i conti correnti relativi a questa operazione, per capire dove siano finiti quei soldi che mancano all'appello. Sotto la lente di ingrandimento sarebbe soprattutto la posizione dell'ex proprietario del Lille Gerard Lopez, fra l'altro in questi giorni candidato all'acquisto del Bordeaux.