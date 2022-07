Napoli, scontro a distanza col Torino per Ostigard ma il difensore vuole solo gli azzurri

È scontro a distanza tra Napoli e Torino per Leo Ostigard. Se da una parte il Brighton preferirebbe cederlo ai granata che hanno presentato una proposta più interessante, dall'altra il giocatore si è messo di traverso perché da tempo ha scelto la squadra allenata da Spalletti. Giuntoli è pronto a versare 2-3 milioni più bonus agli inglesi per il difensore, ma il braccio di ferro continua. Il norvegese si è promesso al Napoli e farà di tutto per mantenere la promessa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.