TMW Gabriel Sara può tornare in Premier League? Piace all'Aston Villa, ma il Gala spara alto

L'Aston Villa ha chiesto informazioni per Gabriel Sara, centrocampista del Galatasaray. Negli scorsi giorni c'è stato un sondaggio da parte dei Villans, con i turchi che hanno risposto con la valutazione del suo cartellino: 30 milioni di euro circa. Una cifra non banale ma che non può spaventare, considerato che è stato pagato circa 18 milioni di euro nel 2024, quando arrivava dal Norwich. Sei i gol in tutte le competizioni, con cinque assist: ottima la sua prestazione nel 5-2 con cui il Galatasaray ha battuto la Juventus nell'andata dei sedicesimi di finale.

Gabriel Sara è stato convocato dalla nazionale brasiliana a marzo, con la possibilità di giocare un Mondiale. “È stata una sorpresa enorme. Se avessi pensato a tre mesi fa, non avrei mai immaginato di essere qui. È stato un colpo al cuore, la realizzazione di un sogno d'infanzia. Ripensiamo al nostro passato, a quanto duramente abbiamo lavorato e ci sentiamo molto grati, e allo stesso tempo mi sento molto motivato. È l'inizio di un lavoro, l'inizio di un percorso, e spero di essere pronto e in forma per dare il massimo e continuare".

“Durante il periodo trascorso in Inghilterra sono migliorato molto tecnicamente e sono maturato. Cerco sempre di imparare il più possibile, in qualsiasi nuova posizione. Oggigiorno, un giocatore deve sapersi adattare a qualsiasi ruolo.”