Napoli, senza Coppa d'Africa Osimhen punta a rientrare quanto prima: obiettivo Bologna

vedi letture

Niente Coppa d'Africa, Victor Osimhen tornerà in Italia una volta guarito dal Covid-19 e proverà a scendere in campo quanto prima. Adesso è ufficiale: il centravanti nigeriano ha rifiutato - a malincuore - la convocazione della Nigeria a causa dell'infortunio. Ora è in isolamento a Lagos, poi se si negativizzerà nel giro di una settimana sarà visitato dal professor che lo ha operato.

Obiettivo Bologna.

Col nulla osta definitivo, e l’aiuto della mascherina, il centravanti ex Mille potrebbe riprendere l’attività ed è possibile che nella seconda metà di gennaio, anche se solo per qualche spezzone di partita, possa tornare a indossare la maglia azzurra. Magari potrà capitare a Bologna, il 16 gennaio. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.