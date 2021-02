Napoli, senza nove big. Gattuso a Granada con la Primavera. E appena 11' in Serie A

Demme, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Lozano, Manolas, Martens, Ospina e Petagna. Sono questi i nove assenti di lusso a cui Gennaro Gattuso dovrà rinunciare per il match d'andata dei sedicesimi di Europa League di questa sera in casa del Granada. Assenze che tolgono esperienza, carisma, classe e fosforo ad una squadra come quella azzurra non certamente nel momento migliore della stagione.

Per questo motivo la formazione di questa sera è praticamente sicura (clicca qui per tutte le info) e in panchina dei "big" dovrebbero esserci i soli Zielinski e Bakayoko. Gli altri elementi a disposizione di Gattuso saranno tutti giovani della Primavera. Dai portieri Nikita Contini (ancora senza presenze in A ma con un buon curriculum fra B e C) e Hubert Idasiak, passando dal difensore classe 2002 Davide Costanzo e i centrocampisti Valerio Labriola e Karim Zedadka, fino ad arrivare ai due esterni, rispettivamente classe 2002 e 2003, Antonio Cioffi e Giuseppe D'Agostino.

Tutti senza alcun gettone di presenza nel calcio che conta, ad eccezzione di Cioffi che lo scorso 17 gennaio è sceso in campo per 11' al termine del tennistico 6-0 con cui i partenopei regolarono la Fiorentina al 'Maradona'.