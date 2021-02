Napoli, si ferma anche Petagna: il comunicato. Salterà almeno le prossime due partite

Arrivano novità sulle condizioni fisiche di Andrea Petagna direttamente dal sito ufficiale del Napoli. L'attaccante "ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Gli accertamenti effettuati stamattina dal giocatore hanno evidenziato una distrazione parcellare del retto femorale destro accusata al termine dell’allenamento di ieri".

Petagna salterà quindi la sfida di giovedì contro il Granada, partita valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, e quella di campionato contro l'Atalanta. Da capire a questo punto se recupererà per la sfida di ritorno di Europa League o direttamente per il Benevento.