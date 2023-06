Napoli, Simeone vuole rimanere: il club azzurro deve esercitare il riscatto con l'Hellas Verona

Il futuro di Giovanni Simeone non è ancora scritto. Come si legge sulle pagine di Repubblica il Cholito vorrebbe rimanere a Napoli anche l'anno prossimo. Tuttavia, il Napoli deve sborsare 12 milioni di euro per esercitare l'opzione di riscatto e acquistarne il cartellino. Sicuramente ci sarà un contatto con il Verona, impegnato stasera nello spareggio salvezza contro lo Spezia. Il presidente Aurelio De Laurentiis parlerà con la società scaligera per decidere il futuro dell’attaccante. Il calciatore però non ha dubbi: lui vuole restare a Napoli, con l'obiettivo di giocare di più.