Ufficiale

Juve Stabia, c'è il rinnovo del difensore Bellich: ha firmato per tre anni con le Vespe

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com
Oggi alle 17:34Serie B
di Tommaso Maschio

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che è stato raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto con il difensore Marco Bellich . Il nuovo accordo avrà validità fino al 30 giugno 2028.

Nato a Novara il 5 maggio 1999, Bellich é approdato a Castellammare nella sessione estiva del calciomercato 2023/24, contribuendo alla vittoria del campionato di Serie C girone C con 37 presenze (3.305’) 8 reti e 2 assist, a cui si aggiungono 2 presenze in Supercoppa Serie C (180’).
Nella stagione 2024/25 in Serie BKT colleziona 33 presenze per un totale di 2.614′, siglando 2 reti. A queste si aggiungono 3 gare (225′) nei Play Off di Serie BKT e 1 gara in Coppa Italia Frecciarossa. Marco, al terzo anno in gialloblù, ha iniziato la stagione con 3 presenze.

Al momento della firma, il calciatore ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’accordo raggiunto:
Sono entusiasta di questo rinnovo, era quello che volevamo sia io che la società. Nonostante l’interesse di altre squadre, fin da subito abbiamo deciso insieme di proseguire il percorso iniziato due anni fa. Castellammare per me è ormai diventata una seconda casa, qui sto benissimo. Desidero ringraziare il presidente, il direttore e tutta la società per la fiducia.”

