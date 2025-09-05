Ufficiale
Bennacer va in Croazia: annunciato il passaggio in prestito con opzione alla Dinamo Zagabria
Ismael Bennacer riparte dalla Croazia. Dopo essere finito ai margini della rosa e un tiro e molla durato tutta l'estate, con il giocatore che aveva anche rifiutato l'addio in direzione Trabzonspor, nella notte è arrivata la fumata bianca per il passaggio in prestito annuale con opzione di riscatto alla Dinamo Zagabria.
Questa la nota pubblicata sui canali ufficiali del club croato:
"Siamo lieti di annunciare che il centrocampista dell'AC Milan e nazionale algerino Ismael Bennacer andrà a rinforzare la GNK Dinamo!
Dinamo e Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con opzione di riscatto. Bennacer arriverà a Zagabria, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare ufficialmente il contratto".
