Napoli, Spalletti e l'importanza del big match con l'Inter: "Importante, ma non definitivo"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha sottolineato così l'importanza della sfida di domani contro l'Inter: "È importante per tutti, non definitiva fino a quando non c'è la matematica, perché in questo campionato le squadre sono forti. Ci sono difficoltà momentanee che possono arrivarti da tutte le parti", le dichiarazioni del tecnico azzurro in conferenza stampa.