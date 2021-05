Napoli, Spalletti ha firmato un biennale: manca solo l'annuncio di ADL

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli. Non c'è ancora l'annuncio, ovvero il classico tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, ma è davvero tutto fatto e ieri in tarda serata, poco dopo le 23, s'è arrivato all'accordo su ogni dettaglio e poi alla formalizzazione. Il tecnico, ancora sotto contratto con l'Inter fino al 30 giugno, s'è accordato per un biennale (con opzione per il terzo anno) appena sotto i 3mln di euro e diventerà dunque il nono allenatore della gestione De Laurentiis

In realtà già da tre giorni, una volta aver constato le difficoltà ulteriori nell'arrivare ad Allegri - oltre alla Champions sfumata anche la rivoluzione delle panchine in serie A - il presidente De Laurentiis non s'è guardato più intorno, abbandonando le tentazioni Galtier, Sarri o per alcuni emergenti. La scelta è ricaduta senza dubbi su Spalletti, il profilo individuato già nei mesi scorsi per subentrare qualora la situazione con Gattuso fosse precipitata ulteriormente nel momento più difficile. Un profilo ambizioso, ma con un ingaggio non stratosferico in un'estate di crisi post-Covid e ancora senza la Champions, per dare anche continuità al 4-2-3-1 e ad una rosa con caratteristiche ben precise che difficilmente verrà migliorata con enormi investimenti, ma neanche smantellata.