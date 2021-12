Napoli, Spalletti: "Io lo dico di avere una rosa forte, altri no. Molte squadre più complete di noi"

L'Atalanta è la squadra più in forma del campionato, il Napoli l'affronterà senza cinque titolari fra cui Fabian Ruiz e Insigne. Luciano Spalletti commenta così quella che viene definita sfida-scudetto: "Si passa da un eccesso all'altro, da un lato si dice che è quasi impossibile e dall'altro si parla di scudetto. Noi siamo partiti con degli obiettivi ben chiari, il resto lo vedremo strada facendo, che tipo di viaggio saremo in grado di portare avanti. L'Atalanta è un cliente scomodo, sono costruiti bene. Quando si parla di rosa forte, io lo dico mentre qualcuno non lo dice ma ce l'hanno anche gli altri. Anzi, se si fa vedere sotto l'aspetto della copertura doppia dei ruoli ce ne sono molte più forti di noi. Poi noi abbondiamo in attacco, ma se si parla di completezza di squadra noi siamo a posto ma ce ne sono altre più a posto di noi. L'Atalanta è una squadra tosta, completa, che sa bene dove vuole andare. Noi abbiamo caratteristiche che gli possono creare problemi, bisogna vedere come si riesce a pilotare la partita: o la conduci o diventi un passeggero".

Tutte le parole di Spalletti in conferenza stampa.