Napoli, Spalletti su Dybala: "Le sue richieste sono alte, la società dovrà pensarci bene"

Al termine dell’amichevole vinta contro il Perugia, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato del mercato del club partenopeo ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi anche sul nome di Paulo Dybala: “Molto colpi verrano fatte all'ultimo momento perché nel calcio ora c'è difficoltà a trovare i soldini. Prima si deve riuscire a fare le vendite, e poi siamo costretti a dare in prestito i giocatori. Non so se questo discorso vale anche per Dybala. Leggo sul giornale che ci sono diverse squadre dietro a lui. Probabilmente ha un contratto alto, per lo meno le sue richieste sono alte per il momento. Per questo la società dovrà pensarci bene”.