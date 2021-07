Napoli, Spalletti su Insigne: "L'ho sentito per telefono. Vorrei averlo al mio fianco"

vedi letture

Luciano Spalletti, nei tecnico del Napoli, durante la sua conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche di Lorenzo Insigne: "Prima vorrei parlare con lui ma visto che è arrivata la domanda dirò qualcosa, penso di non turbarlo. Ci ho parlato per telefono perché gli ho fatto in complimenti dopo un gol in Nazionale. Gli ho detto che lo vorrei al mio fianco, poi naturalmente ci sono altre questioni che andremo ad analizzare quando tornerà. In questo caso gli si fanno i complimenti, sia a lui che a Di Lorenzo, per l'Europeo fatto in maniera spettacolare. Ha fatto vedere più volte il suo marchio di fabbrica, di che panni si veste, e ci possiamo aggiungere anche i complimenti a Di Lorenzo, un giocatore completo, forte dal punto di vista fisico, che si adatta a fare tutto e fa tutto con grande qualità. Poi si fanno i complimenti a tutta la Nazionale, a Mancini e alla squadra che ha allestito. È visibile come assomigli a un club e non a una selezione. Ha speso tanto tempo ad allenare la fase offensiva, sono convinto che molte sedute siano state fatte per capire come fare gol. Nell'ultima partita poi abbiamo trovato il pelo nell'uovo, ma si è visto davvero la completezza dell'Italia contro la Spagna. Loro hanno fatto vedere che con il palleggio sono i più bravi del mondo, cosa che avevamo fatto noi. Il rischio era quello di non saper fare un'altra cosa, ma invece l'Italia si è adattata e ha coperto gli spazi".