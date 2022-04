Napoli, Spalletti su Insigne: "Non riesce a ripetere in partita quello che fa vedere in allenamento"

Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi anche su Lorenzo Insigne, che da capitano dovrà provare a trascinare il Napoli verso il successo: "Lorenzo ogni volta lo vedo allo stesso modo, dicono possa essere turbato dalle situazioni, può darsi, ma nel modo di stare insieme alla squadra e con me non lo dà mai a vedere, arriva sempre tra i primi, è disponibile e gioioso con tutti ed in allenamento fa vedere delle cose che in partita non ha fatto vedere e questo un po' mi dispiace che non riesca a ripeterle".