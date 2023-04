Napoli, Spalletti sul turnover: "Dura recuperare dopo la Champions, ma non guardavo al Milan"

Luciano Spalletti ha fatto un turnover più massiccio del solito in occasione di Napoli-Hellas Verona, gara a cavallo tra l'andata e il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Nel post-partita, poi, l'allenatore azzurro ha spiegato la sua scelta in conferenza stampa: ""Ho visto grande impegno e grande applicazione, la difficoltà che c'è stata oggi l'avrebbero incontrata anche quelli che giocano più spesso. È difficile recuperare in poco tempo dalle scosse emotive che si subiscono in quelle gare lì (riferito alla Champions, ndr). Il fatto di essere andati a metterci qualcuno fresco era una necessità per la gara di oggi, non per la prossima. Noi volevamo vincere questa gara".