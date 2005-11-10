Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Carpi, accordo biennale con Niccolò Bagatti: lo scorso anno era Monopoli

Carpi, accordo biennale con Niccolò Bagatti: lo scorso anno era Monopoli TUTTOmercatoWEB
Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 13:26Serie C

L'AC Carpi comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Niccolò Bagatti.

Nato a Pavullo e cresciuto a Fiumalbo, Bagatti è un centrocampista - classe 1998 - di grande presenza e quantità. Cresciuto fra i nel settori giovanili di Modena e Reggiana, Bagatti vanta un notevole bagaglio di esperienza distribuito fra Castelvetro, Virtus Castelfranco, Romagna Centro, Axys Zola, Clodienze, Tuttocuoio, Ghivizzano, Progresso, Alcione Milano per poi fare - nella stagione 2023/24 - il salto nei pro con Novara, Brindisi, nuovamente Alcione Milano, Pro Patria e Monopoli. Negli anni, Niccolò ha totalizzato 258 presenze (distribuite fra Serie C, Coppa Italia Serie C, Serie D, Coppa Italia Serie D e Play-Off Serie D), mettendo a referto 28 gol e 9 assist.

Bagatti ha sottoscritto un contratto di valenza biennale con scadenza al 30 giugno 2028.

“Sono molto contento di essere venuto a Carpi. Ringrazio il Presidente Lazzaretti per la stima e per l’opportunità che mi ha dato di giocare in questa Piazza. Conosco già alcuni giocatori e alcuni membri dello staff, mi hanno parlato molto bene di questa realtà. Sono carico: non vedo l’ora di poter lottare per questa maglia ed esultare sotto la nostra Curva!”

Articoli correlati
Monopoli, fatta per Niccolò Bagatti: arriva in prestito con diritto dalla Pro Patria... Monopoli, fatta per Niccolò Bagatti: arriva in prestito con diritto dalla Pro Patria
La stagione sugli scudi di Bagatti: il giocatore dell'Alcione piace a Triestina e... La stagione sugli scudi di Bagatti: il giocatore dell'Alcione piace a Triestina e Cerignola
Bagatti deluso: "Episodi a sfavore, il Legnago merita rispetto" Bagatti deluso: "Episodi a sfavore, il Legnago merita rispetto"
Altre notizie Serie C
Carpi, accordo biennale con Niccolò Bagatti: lo scorso anno era Monopoli UfficialeCarpi, accordo biennale con Niccolò Bagatti: lo scorso anno era Monopoli
Giana Erminio, Gambirasio: "Qui una scelta coraggiosissima. Voglio una squadra che... Giana Erminio, Gambirasio: "Qui una scelta coraggiosissima. Voglio una squadra che abbia coraggio"
Atalanta U23, ceduto Filippo Cecchini in prestito alla Tritium in Serie D UfficialeAtalanta U23, ceduto Filippo Cecchini in prestito alla Tritium in Serie D
Desenzano, arriva a titolo definitivo dalla Cavese Leonardo Ubaldi UfficialeDesenzano, arriva a titolo definitivo dalla Cavese Leonardo Ubaldi
Barletta, rinnovo annuale per il portiere classe 1999 Antonio Figliola UfficialeBarletta, rinnovo annuale per il portiere classe 1999 Antonio Figliola
Ospitaletto, Federico Ragnoli Galli arriva in prestito annuale dalla Cremonese UfficialeOspitaletto, Federico Ragnoli Galli arriva in prestito annuale dalla Cremonese
Latina, rinnovo fino al 30 giugno 2028 per Davide Mastrantonio UfficialeLatina, rinnovo fino al 30 giugno 2028 per Davide Mastrantonio
Lerda: "In Serie C l'allenatore conta sempre meno. Bari e Catania le favorite del... Esclusiva TMWLerda: "In Serie C l'allenatore conta sempre meno. Bari e Catania le favorite del girone C"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Vlahovic bussa alla porta della Juventus? Carnevali non apra e dia un segnale forte al giocatore e non solo. Kolo Muani e una telenovela che ci ha stancato: i bianconeri devono guardare altrove
Primo piano
Immagine top news n.0 Atta dall'Udinese alla Fiorentina, le cifre del trasferimento e del nuovo ingaggio
Immagine top news n.1 L'Atalanta accoglie Gaetano. Visite mediche per il centrocampista a Milano: le immagini
Immagine top news n.2 Al via il raduno della Lazio. A Formello spunta anche Gila che conferma: "In questi giorni parto"
Immagine top news n.3 Tutti pazzi per la Viking Row, parla chi l'ha inventata: "Se la Norvegia vince il Mondiale..."
Immagine top news n.4 Vent’anni da Berlino, Malagò: “Stimolo per il futuro”. Cento giorni da Zenica, caccia a dt e ct
Immagine top news n.5 Serie A, cambia il VAR: doppio giallo, corner e cartellini, ecco tutte le novità
Immagine top news n.6 Vent'anni fa il cielo azzurro sopra Berlino: cosa fanno oggi i campioni del mondo 2006?
Immagine top news n.7 Da Solet a Kristensen, da Kelly a Sanchez: tutto sul valzer più caldo, i difensori
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina fa sul serio: colpo Atta per Paratici. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Nuovi arrivi, obiettivi e cessioni pesanti: come cambia il Milan di Amorim
Immagine news podcast n.2 I giorni di Paolo Maldini in azzurro: tutto dipende dal suo sì. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Carnevali punta su Massara: i motivi della scelta e cosa può accadere ora nel mercato della Juventus
Immagine news podcast n.4 Massara alla Juventus: come cambia l'organigramma e cosa accadrà ora
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juventus, la coppia Carnevali-Massara come Marotta-Ausilio? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Rampulla sulla Juventus: “Fiducia a Carnevali e Massara, ma serve calma”
Immagine news Serie A n.3 Ordine incuriosito dal Milan: “Tutto da scoprire. Cardinale si sta comportando da presidente”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Un nuovo attaccante per De Rossi: completate le visite mediche col Genoa per Havel
Immagine news Serie A n.2 Napoli-Vergara, frenata improvvisa nella trattativa per prolungare il contratto
Immagine news Serie A n.3 Lo Schalke 04 ha parlato di Gosens con la Fiorentina. Che non si oppone alla cessione
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Mandas carico dopo il rientro dal prestito al Bournemouth: "Sono pronto"
Immagine news Serie A n.5 Colpo da 40 milioni della Fiorentina. Ultimo saluto di Gila alla Lazio: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.6 Atta dall'Udinese alla Fiorentina, le cifre del trasferimento e del nuovo ingaggio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pisa, tutto su Marras: affondo con il Mantova. Simone Scuffet verso l'uscita
Immagine news Serie B n.2 Modena, fatta per Giacomo Olzer dal Pescara. Accordo triennale con opzione
Immagine news Serie B n.3 Arezzo, arriva Gianmarco Cipriani: accordo fino al giugno 2029
Immagine news Serie B n.4 Empoli, nota del club: accordo con fondo americano per operazione d'investimento
Immagine news Serie B n.5 Benevento, asse caldo con l'Atalanta: non solo Ceresoli, piace anche il giovane Vavassori
Immagine news Serie B n.6 Daspo di un anno per Gift Orban: il provvedimento dopo l'episodio con un tifoso dell'Hellas
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Carpi, accordo biennale con Niccolò Bagatti: lo scorso anno era Monopoli
Immagine news Serie C n.2 Giana Erminio, Gambirasio: "Qui una scelta coraggiosissima. Voglio una squadra che abbia coraggio"
Immagine news Serie C n.3 Atalanta U23, ceduto Filippo Cecchini in prestito alla Tritium in Serie D
Immagine news Serie C n.4 Desenzano, arriva a titolo definitivo dalla Cavese Leonardo Ubaldi
Immagine news Serie C n.5 Barletta, rinnovo annuale per il portiere classe 1999 Antonio Figliola
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, Federico Ragnoli Galli arriva in prestito annuale dalla Cremonese
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Francia-Marocco, la rivincita del 2022 apre i quarti del Mondiale
Immagine news Pronostici n.2 Pronostici Mondiali, la schedina della settimana con Portogallo-Spagna e Francia-Marocco
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Argentina-Egitto, Messi sfida Salah: Albiceleste favorita per i quarti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 DL Sport, avv. Di Cintio: "Il calcio femminile va sostenuto dalla base con spostamento di risorse"
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan Women, Karen Appiah passa in prestito annuale al Cesena
Immagine news Calcio femminile n.3 Piemonte saluta: "Via con rispetto e a testa alta. Credevo nella crescita della Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Femminile, si parte il 30 agosto: gli accoppiamenti dei primi turni
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, l'attaccante Sobal rinnova fino al 2028: sarà nuovamente prestata al Servette
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, nuovo prestito per Cappelletti: giocherà in Serie B con la maglia del Genoa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Per fortuna il campo verde è ancora l’unico giudice… per ora
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 9 luglio 2006, l'ultima partita a eliminazione diretta dell'Italia al Mondiale. Vincendolo
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Como Luis Milla
Newsticker
05:02 Quando il calcio è un dribbling fra rivalità storiche, politiche e culturali
08/07 Coppa del mondo: guida ai quarti di finale
07/07 Argentina-Egitto 3 a 2: Messi sbaglia un rigore, poi guida una rimonta epica. Ai quarti c’è la Svizzera
07/07 Distinti e Popolari
07/07 La Spagna piega il Portogallo nel finale, il Belgio travolge gli Usa