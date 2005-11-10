Ufficiale Carpi, accordo biennale con Niccolò Bagatti: lo scorso anno era Monopoli

L'AC Carpi comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Niccolò Bagatti.

Nato a Pavullo e cresciuto a Fiumalbo, Bagatti è un centrocampista - classe 1998 - di grande presenza e quantità. Cresciuto fra i nel settori giovanili di Modena e Reggiana, Bagatti vanta un notevole bagaglio di esperienza distribuito fra Castelvetro, Virtus Castelfranco, Romagna Centro, Axys Zola, Clodienze, Tuttocuoio, Ghivizzano, Progresso, Alcione Milano per poi fare - nella stagione 2023/24 - il salto nei pro con Novara, Brindisi, nuovamente Alcione Milano, Pro Patria e Monopoli. Negli anni, Niccolò ha totalizzato 258 presenze (distribuite fra Serie C, Coppa Italia Serie C, Serie D, Coppa Italia Serie D e Play-Off Serie D), mettendo a referto 28 gol e 9 assist.

Bagatti ha sottoscritto un contratto di valenza biennale con scadenza al 30 giugno 2028.

“Sono molto contento di essere venuto a Carpi. Ringrazio il Presidente Lazzaretti per la stima e per l’opportunità che mi ha dato di giocare in questa Piazza. Conosco già alcuni giocatori e alcuni membri dello staff, mi hanno parlato molto bene di questa realtà. Sono carico: non vedo l’ora di poter lottare per questa maglia ed esultare sotto la nostra Curva!”