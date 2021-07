Napoli, Spalletti vuole Emerson Palmieri: sarà rivoluzione a sinistra

Sarà l'estate del restyling sulla fascia sinistra. Dopo l'addio a parametro zero di Hysaj, adattato nel girone di ritorno proprio come laterale mancino, la casella può persino considerarsi vuota considerando che Mario Rui è sul mercato e che è praticamente impossibile fare affidamento su Faouzi Ghoulam. Il Napoli infatti attende l'offerta del Galatasaray per il laterale portoghese, dopo un primo approccio dei turchi in prestito con diritto di riscatto che non è stato preso in considerazione: se l'operazione da 5-6mln di euro dovesse tramutarsi in un titolo definitivo, o chissà anche prestito con obbligo, il Napoli potrebbe dare il via libera.

Ieri intanto Faouzi Ghoulam è stato visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani, come riferito dal club azzurro: "Accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato in giornata a Villa Stuart dal Professor Mariani per un controllo programmato al ginocchio sinistro. Il recupero prosegue secondo i tempi previsti e il ragazzo continuerà l'iter riabilitativo come da protocollo”. Difficile però che possa iniziare il ritiro di Dimaro in gruppo. Il primo obiettivo resta Emerson Palmieri, che Spalletti ha confermato di aver sentito recentemente: la trattativa però si preannuncia lunga e difficile. Probabilmente entrerà nel vivo solo ad agosto e ci sarà bisogno di limare cifre e formula dell'operazione.