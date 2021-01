Napoli-Spezia 4-2 al 73': clamoroso uno-due dei liguri nell'arco di tre minuti

Clamoroso uno-due dello Spezia in tre minuti: Emmanuel Gyasi al 70' segna il primo gol: bella azione di Acampora che sfonda sulla sinistra e mette in mezzo per il numero 11 che si fa spazio tra Manolas e Koulibaly e supera Ospina. Al 73' va in rete lo stesso Acampora con una conclusione dalla distanza deviata da Manolas. Napoli in vantaggio per 4-2.