Napoli, super-colpo esterno: Gattuso sbanca Milano e riapre i giochi Champions

Il Napoli sbanca San Siro e si rilancia per un posto in Champions, agganciando la Roma e tenendo il -2 dall'Atalanta con una gara - quella contro la Juventus, che tanto fa discutere anche dalle parti della capitale - ancora da recuperare. Senza vittorie esterne dal 10 gennaio (ad Udine), la squadra di Gattuso sfrutta la settimana tipo - e obiettivamente anche le assenze e la stanchezza del Milan per l'impegno di Manchester - per il colpo esterno che va ad invertire il trend in trasferta ed allungare il momento positivo con 10 punti nelle ultime quattro gare.

Il Napoli si impone meritatamente, giocando un buon primo tempo, ma trovando il vantaggio solo nella ripresa quando il Milan decide di provare ad alzare ritmo e baricentro, venendo infilato in transizione da Politano. Nel finale non manca l'assedio dei rossoneri, abbastanza confuso e dovuto probabilmente più che altro all'abbassamento dei partenopei a protezione di un risultato vitale per il resto della stagione e con la polemica finale per il leggero tocco di Bakayoko su Theo, per Pasqua non da rigore pure rivedendolo al monitor.

Gattuso gioca dunque un brutto scherzetto alla sua ex squadra, rilanciandosi in chiave Champions proprio sul campo dove a metà dicembre - contro l'Inter, perdendo immeritatamente 1-0 - iniziò il momento negativo della sua squadra ed il lungo infortunio di Mertens, dopo quello ad Osimhen. Ora il Napoli invece sembra aver invertito la rotta, sfruttando la settimana tipo, il recupero degli infortunati (contro la Roma rientrerà anche Lozano, oltre a migliorare la condizione dei due attaccanti) per provare un altro colpo esterno per migliorare ulteriormente la classifica in uno scenario attualmente già molto particolare con 5 squadre in 6 punti per ben 3 posti.