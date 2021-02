Napoli, tegola Lozano: il messicano fuori per almeno tre settimane

Una vera e propria tegola per Hirving Lozano. Aggiornamenti sulle condizioni del talento messicano arrivano dal quotidiano Repubblica oggi in edicola: El Chucky, si legge, ha riportato quasi certamente "una distrazione muscolare" e dunque ne avrà almeno per tre settimane. Lozano rientrerà a marzo e sarà costretto a saltare il doppio confronto col Granada ma anche le due sfide di campionato contro Atalanta e Benevento. Un'altra brutta notizia per Gattuso che da giorni fa la conta degli indisponibili.