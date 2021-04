Napoli, torna Bakayoko: chance nella gara più importante prima di tornare al Chelsea

Dopo una sola gara da titolare nelle ultime otto partite, Tiemoué Bakayoko domani contro la Lazio dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. La squalifica di Demme dovrebbe dunque rilanciare il centrocampista in prestito dal Chelsea, unico in organico con caratteristiche più difensive, salvo particolari scelte di Gattuso come l'abbassamento di Zielinski o Elmas. Il francese è reduce dalla panchina con la Juventus e soltanto pochi minuti di recupero giocati con Sampdoria ed Inter, a testimonianza che - dopo mesi deludenti - è scivolato inevitabilmente nelle gerarchie nonostante sia un pupillo di Rino Gattuso che l'ha chiesto ed ottenuto in estate dopo averlo già allenato al Milan.

L'ultima gara di Bakayoko risale ad inizio mese, il 3 aprile contro il Crotone, ed anche in quell'occasione non fu convincente con la squadra apparsa decisamente meno ordinata e compatta, lasciando ampi spazi alla squadra di Cosmi. L'occasione arriverà probabilmente nella gara più importante, il dentro o fuori con la Lazio per chi dovrà inseguire il quarto posto Champions, e sarà chiamato a riscattarsi e non far mancare un uomo-squadra come Demme. In ogni caso, però, il suo futuro è segnato considerando che non dovrebbe essere acquistato dal Chelsea (non è fissato neanche un diritto di riscatto), sia per il rendimento avuto che per gli alti costi del cartellino e soprattutto di stipendio.