Napoli, tutti i big verso il recupero: Spalletti ritrova l'attacco al completo

Non solo una super-difesa. Reduce dalle quattro reti di Varsavia nonostante tanti elementi rimasti a riposo, Luciano Spalletti conta anche di recuperare i big acciaccati e rimasti a guardare nell'ultima settimana. Victor Osimhen e Lorenzo Insigne, non convocati per Varsavia, hanno sfruttato la giornata di giovedì per continuare il lavoro a Castel Volturno e ieri sono riusciti a svolgere lavoro completo con il gruppo. I due attaccanti (così come Fabian, il terzo affaticato), si candidano così a rientrare dal primo minuto nella sfida contro il Verona che rappresenta l'ultimo sforzo prima della sosta per le nazionali.

Quante scelte per Spalletti

Considerando anche il ritorno di Ounas, a segno nel finale a Varsavia con una giocata straordinaria, Luciano Spalletti avrà ancora più scelte a disposizione per cambiare il match eventualmente dalla panchina, come finora è riuscito a fare ad ogni partita che rischiava di complicarsi. Se Insigne e Osimhen dovessero confermare i progressi ed i segnali positivi di ieri, completando quindi il tridente con Politano, il tecnico del Napoli si ritroverebbe in panchina elementi come Lozano, Mertens, Petagna ed Ounas per fare la differenza eventualmente nella ripresa

Gli altri rientri

A centrocampo si rivedrà, come detto, anche Fabian, che farà coppia con Anguissa e l'alternativa di Demme e Lobotka in panchina dopo i buoni segnali di Varsavia. Scelte obbligate invece per quanto riguarda la difesa: Koulibaly è squalificato, Manolas anche ieri non s'è allenato in gruppo e quindi con Rrahmani ci sarà Juan Jesus, che si accentrerà rispetto a giovedì lasciando la corsia mancina a Mario Rui. Il sesto elemento nuovo rispetto a giovedì sarà Ospina, che si riprende il posto tra i pali per una gerarchia che ormai sembra definita per il campionato.