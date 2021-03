Napoli, un altro rientro per Gattuso: col Sassuolo per la vera svolta Champions

La vittoria col Benevento ha restituito serenità e fiducia, ma solo la sfida di quest'oggi al Mapei Stadium può segnare la vera svolta al momento del Napoli ed alla corsa Champions. Troppo rinunciatario il Benevento per valutare la crescita della squadra di Gattuso mentre quest'oggi di fronte ci sarà il Sassuolo di De Zerbi che metterà a dura prova un po' tutti gli aspetti del gioco, compresi quelli in cui il Napoli finora ha fatto enorme fatica come l'uscita dal basso sulla pressione ed a sua volta una pressione alta organizzata che non dovrà portare a sfilacciarsi ed essere infilati come spesso accaduto in trasferta.

Il Napoli infatti proverà a chiudere una striscia negativa di 6 ko di fila in trasferta, tra l'altro iniziata proprio a Reggio Emilia in Supercoppa contro la Juventus (e proseguita con Verona, Genoa, Atalanta, e di nuovo Atalanta e Granada nelle coppe). L'ultimo successo esterno manca dal 10 gennaio (ad Udine) e solo le frenate parallele delle concorrenti tengono ancora in corsa i partenopei che ora però non hanno più margine d'errore. Gattuso però intanto approccia la fase cruciale con tanti recuperi: dopo Mertens ritrova anche Demme, che partirà titolare a centrocampo con Fabian e Zielinski, e conferma Ghoulam a sinistra (con Maksimovic, Rrahmani e Di Lorenzo). Altro rientro importante è quello di Manolas, che partirà dalla panchina, in attesa della sfida col Bologna che restituirà anche Osimhen. L'obiettivo è restare in piena corsa da queste due sfide, per poi sfruttare la settimana tipo ed a quel punto recuperare anche il miglior giocatore della stagione azzurra, Hirving Lozano.