Napoli versione Champions: 2-0 al Torino al 45'. Virtuale aggancio a Juventus e Milan

Torino-Napoli 0-2 al 45'

Un capolavoro di Bakayoko, l'ennesimo da fuori area, e un rimpallo fortuito sullo scarpino di Osimhen dopo un appoggio disastroso di Nkoulou: il Torino non può far altro che osservare da una parte e incolparsi dall'altra. Azzurri avanti 2-0 al 45', e ora in classifica la formazione di Gattuso ha raggiunto momentaneamente sia la Juventus che il Milan, in una delle lotte Champions più intricate che mai. Il Torino parte pure forte, in pressing, carico dopo gli ultimi risultati e prestazioni. Solo che Bakayoko, dopo undici minuti, punta Mandragora, si allarga il pallone sulla destra e con un fulmine trafigge l'incolpevole Sirigu.

Uno-due devastante Il Torino subisce il colpo, psicologicamente. L'errore di Nkoulou due minuti più tardi ne è la controprova: sotto pressione di Osimhen, non sa far altro che appoggiarla al nigeriano sulla linea del centrocampo. Solo che alle spalle ha una prateria e solo Sirigu. L'attaccante parte di gran carriera, Bremer prova a contrastarlo alla disperata, tocca la palla ma finisce sullo scarpino dell'ex Lille ed è due a zero. Il Napoli amministra, talvolta sin troppo, perso in qualche giocata di fino, e allo scadere del primo tempo il Torino si sveglia: Osimhen, sempre lui, devia sulla linea, di testa, sopra la traversa, una deviazione fortuita di Di Lorenzo. Poi Meret è straordinario ad anticipare Belotti che stava per appoggiare di testa in porta. Gli azzurri rialzano per un istante il tono della partita e Zielinski, con una conclusione simile a quella di Bakayoko, al 39' incrocia ma prende il palo interno, mancando il tris.