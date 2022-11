Napoli, Zielinski: "Kvaratskhelia persona straordinaria, umile e un gran lavoratore"

Piotr Zielinski ha parlato di Kvaratskhelia e del suo impatto con la maglia azzurra durante un documentario girato da una tv georgiana sull'asso del Napoli: "Lo vediamo tutti che tipo di giocatore è, fa cose incredibili per la sua età, siamo tutti felici che sia con noi. Aiuta molto la squadra. Oltre ad essere un professionista, Kvara è una persona straordinaria, umile e un gran lavoratore. E' molto calmo, ma in campo subisce una grande trasformazione, vuole sempre fare un passo decisivo, è un giocatore di squadra. E' molto importante per noi".