"Navighiamo in acque agitate". Rivedi Giampaolo dopo l'eliminazione del Torino

"La squadra ha fatto bene, è stata competitiva per quello che era il nostro obiettivo. Centoventi minuti sono una beffa e noi giochiamo sabato: non ci sono tempi di recupero giusti, sarà la quinta partita in tredici giorni quindi posso dire che è un calendario che non mi piace affatto. Ai rigori ci siamo giocati una bella chance, non abbiamo snobbato la competizione: c'è delusione, ora dobbiamo riorganizzarci per la prossima importante sfida contro lo Spezia". Così ha parlato Marco Giampaolo dopo l'eliminazione del suo Torino dalla Coppa Italia per mano del Milan. Rivedi il video con le sue parole!