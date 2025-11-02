Ndour perde un bruttissimo pallone e Berisha segna: si sblocca al 23' Fiorentina-Lecce
Si sblocca al 23' la sfida tra Fiorentina e Lecce con Berisha che porta in vantaggio i salentini. Bruttissimo pallone perso da Ndour nella propria trequarti. La sfera arriva sulla destra a Tete Morente che mette un cross preciso sul secondo palo dove Berisha può colpire indisturbato e bucare De Gea.
