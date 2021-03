Nedved: "Conte sa come si vince. Possibile che possa costruire un ciclo come ha fatto alla Juve"

Nella sua intervista a DAZN, il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato anche di Antonio Conte e Beppe Marotta: "La rivalità c'è ma deve rimanere in amicizia. Non voglio dire niente ad Antonio, è stato preso dall'Inter per vincere e sa bene come si fa. Ha 10 punti di vantaggio su di noi e a questo punto ha l'obbligo di arrivare allo scudetto, lo sa anche lui. Possibile che stia costruendo qualcosa di importante come ha fatto anche alla Juventus, anche perché sta lavorando con Marotta e conosco benissimo il loro modo di lavorare insieme. Ho saputo che Beppe è guarito dal Covid, sono contento per lui. Per tutti noi è stato un grandissimo maestro. Siamo contenti per loro".