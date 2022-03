Nedved: "Vlahovic un campione, ha cambiato la Juve. Ha voluto fortemente questa maglia"

"Bisogna trattenere l'entusiasmo, la serenità è molto importante in gare come queste. Dobbiamo fare una gara da Juve". Parole e pensieri di Pavel Nedved, vice-presidente della Juventus che ha parlato ai microfoni di 'Prime Video' nel pre-partita della sfida contro il Villarreal.

Come hai visto Vlahovic fin qui?

"Semplicemente impressionante. Ho già vissuto tanti campioni e lui appartiene a questa categoria. E' molto umile, lavora tantissimo: ha cambiato la squadra ed è uno da Juve, uno davvero molto bravo".

La sua ambizioni era venire alla Juve

"E' una cosa decisiva che sarà importante anche per le nostre decisioni future. Lui e Locatelli hanno fatto di tutto per venire alla Juve, questo credo sia decisivo e poi in campo si vede".

Quanto sarà importante tenere Chiellini il più a lungo possibile?

"Sono d'accordo, lui e Bonucci sono giocatori che ti danno senso di appartenenza, fanno capire l'enormità che è la Juve. Questo vale per tutte le grandi squadre, la pesantezza di certe maglie è davvero tanta".

Allegri ha detto che saranno molto importanti anche i giocatori in panchina

"Sono contento per il recupero di giocatori importanti, per queste partite ci servono tutto".

A che punto siamo per il rinnovo di Dybala?

"Non c'è solo lui, ci sono cinque giocatori a cui dobbiamo rinnovare il contratto. Ma ci siamo detti di aspettare, guardiamo tutte le cose, sistemiamole e poi parliamo dei rinnovi. I ragazzi hanno accettato questo discorso, abbiamo tutto il tempo per sistemare questo aspetto".