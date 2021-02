Nel mirino del Milan per due anni, ora Kabak proverà a salvare la difesa del Liverpool

Nel mirino del Milan, a lungo. Ozan Kabak non è stato soltanto uno dei nomi accostati ai rossoneri, ma anche uno dei più graditi a Maldini e Massara, prima di virare su Fikayo Tomori. Poco male, per il talentuoso difensore classe 2000, cresciuto al Galatasaray ma esploso in Bundesliga tra Stoccarda e Schalke 04, si è accasato al Liverpool campione d’Inghilterra in carica. E non dovrà convincere Klopp, l’ha già fatto: è approdato ad Anfield in prestito con obbligo di riscatto. Aiutarlo a sistemare la fase difensiva dei Reds, questo sì.

Quanti guai lì dietro. Il Liverpool, reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque giornate, ha incassato in questa Premier League ben 29 reti. Per capirsi, in tutta la stagione 2019/2020 ne avevano incassate 33, soltanto quattro in più: la plastica immagine di quanto Van Dijk e i suoi compagni abbiano faticato sinora. Complici i tantissimi infortuni: dello stesso olandese, ma anche di Joe Gomez e Joel Matip. Nessuno di loro è andato oltre i mille minuti disputati, sugli oltre tremila giocati fin qui dal Liverpool. Kabak, sul fiume Mersey, è ancora fermo a zero. Ma può essere una risorsa non da poco per cambiare le fortune difensive della squadra.