Nela approva il mercato: "La Roma ha bisogno di leader. Maitland-Niles e Oliveira ok per Mou"

Tramite le pagine della Gazzetta dello Sport, l'ex Roma Sebino Nela ha commentato il mercato giallorosso partendo dagli arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira: "La Roma ha bisogno di leader, di giocatori di personalità perché a mio avviso non è una squadra scarsa, ma deve crescere come tenuta mentale. Maitland-Niles e Oliveira sono giocatori che vuole l'allenatore e parlo di caratteristiche mentali. Mi rendo conto che ci si aspettasse subito qualcosa in più, ma credo che Mourinho sappia quel che fa e vuole giocatori che siano come lui".