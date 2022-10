Nela: "Roma, Pellegrini, Belotti e Zaniolo devono sbloccarsi. Politano tra i migliori del Napoli"

Prima di Roma-Napoli, in un'intervista rilasciata a Tuttosport, il doppio ex Sebino Nela ha parlato dei campioni delle due squadre: "Da una parte dico Pellegrini e gli attaccanti giallorossi. Ma lì davanti si devono sbloccare. Belotti e Zaniolo sono a secco, il capitano ha segnato solo su rigore, il che fa molto strano vedendo la classifica. Chissà che non si sblocchi proprio domenica... Nomino degli azzurri Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski e Politano".