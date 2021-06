Nell'Inter si fa largo Oaktree: 2 consiglieri nel CdA. E diventerà azionista del club al 31%

È stata convocata per il prossimo 8 luglio l'assemblea dei soci dell'Inter, nella quale verranno approvate alcune modifiche allo statuto del club e verrà deliberata la nomina di due nuovi consiglieri d'amministrazione. L'assemblea servirà per a varare una nuova regolamentazione del passaggio di quote e la futura architettura deliberativa, nella quale avrà un ruolo di valore Oaktree-

A conferma del fatto, scrive oggi Tuttosport, che il fondo non è soltanto un maxi-finanziatore, ma avrà anche poteri di controllo e gestione. Ed è destinato a diventare azionista del club, inizialmente al 31,05%. In rappresentanza di Oaktree, entreranno nel CdA due nuovi consiglieri, uno dei quali dovrebbe essere il notaio Carlo Marchetti.