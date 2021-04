Nessun saluto social a Prandelli? Venuti: "Siamo rimasti spiazzati. Il gruppo si è compattato"

vedi letture

Nella sua intervista a Radio Toscana il difensore della Fiorentina, Lorenzo Venuti, ha parlato anche dell'addio di Cesare Prandelli e del fatto che nessun giocatore viola, a parte Vlahovic, ha salutato l'ex allenatore con messaggi social: "Il fatto che quasi nessuno lo abbia salutato attraverso i social lascia un po’ il tempo che trova: il suo addio è stata una doccia fredda per tutti, non ce lo aspettavamo, siamo rimasti un po’ spiazzati e la reazione della squadra è stata quella di compattarsi, perché abbiamo capito che qualcosa non andava e c’era da dare di più. Prandelli mi ha fatto giocare con continuità, che è quello che serve per un ragazzo che vuole crescere, quindi posso solo ringraziarlo".