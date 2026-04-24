Nesta: "Calcio noioso, gli arbitri non sanno applicare il regolamento. Italia? Mancano 3 fuoriclasse"

"Alla Nazionale mancano tre giocatori fuoriclasse che hanno tutti". Parla così a DAZN Alessandro Nesta, allenatore, ma soprattutto storico ex difensore di Milan e Lazio, campione del mondo con l'Italia nel 2006: "La Spagna ne ha un po', la Germania pure… Noi abbiamo buonissimi giocatori, mi piacciono Bastoni, Barella, Tonali… Non è una squadra che può stare in queste condizioni. Manca pure la leadership perché l'ultima volta che abbiamo vinto c'erano Bonucci e Chiellini, oggi non c'è un punto di riferimento del genere".

A volte ha avuto da ridire con gli arbitri.

"Il regolamento è folle, troppo complicato per gli arbitri, che hanno dimostrato di non essere capaci ad applicarlo. Succedono troppi casini, si fischia sempre di più, il calcio è sempre più lento e noioso".

Come mai tutti nel '76 è nata una generazione di italiani fortissima e oggi si fatica.

"Ci chiediamo perché oggi non abbiamo più tanti giocatori così forti… Per me è un caso. Infatti quando succede che ne hai tanti validi, come è capitato a quelli nati nel '76, vinci il Mondiale".

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