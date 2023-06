Newcastle, Tonali ha momentaneamente lasciato il ritiro dell'Under 21: visite mediche in corso

Sandro Tonali ha da pochi minuti lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 per sostenere le visite mediche per conto del Newcastle. Dopo aver incontrato Steve Nickson, direttore dell’area scouting del club di Premier, il centrocampista azzurro è ora pronto a firmare il contratto che lo legherà ai magpies per le prossime sei stagioni. Tonali, scrive 'Gazzetta.it', è in questo momento in una clinica nel centro di Cluj per sostenere i test fisici, poi sarà il momento del nero su bianco: il suo addio al Milan è sempre più vicino.